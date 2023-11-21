10 книг от INSPIRIA, которые надо купить на ярмарке non/fictio№25

С 30 ноября по 3 декабря пройдет Международная ярмарка интеллектуальной литературы. Друзья из INSPIRIA собрали в этой подборке: необычный ретеллинг древнегреческого мифа, мемуары отца серийного маньяка, скандинавские романы с мрачным юмором и другие произведения, на которые стоит обратить внимание в рамках non/fictio№25.
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