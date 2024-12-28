АВТОВАЗ уходит на каникулы и планирует модернизацию производства[{"type":"text-block","attr":{},"content":"АВТОВАЗа вместе с подразделениями Лада Ижевск и ВИС-Авто уйдет в новогодний корпоративный отпуск, который продлится с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.