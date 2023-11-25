Врач Закиев: высокий уровень "хорошего" холестерина снижает риск атеросклероза

Уровень липопротеида высокой плотности, который в народе также называют "хорошим" холестерином, в отличие от "плохого" не только не повышает сердечно-сосудистый риск, но и способствует уменьшению атеросклероза.
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