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Мосийчук рвет на себе волосы, что голосовал за Украину в НАТО

Мосийчук рвет на себе волосы, что голосовал за Украину в НАТО

���������� ���� ����� ��� ��� �������, 16 ��016 ���������OL / ���Украине необходимо привести Конституцию в соответствие Декларации о государственном суверенитете и отменить принятый при Петре Порошенко курс Украины в НАТО.

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