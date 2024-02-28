Диетолог Редина объяснила, почему фисташки невероятно полезны — особенно для пожилых

Фисташки являются полезным продуктом, богатым витаминами, минералами и другими питательными веществами, однако имеют высокую калорийность и их нельзя употреблять в больших количествах, отмечает врач-диетолог Ольга Редина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии