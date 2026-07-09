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Сенатор рассказал о последствиях возможного «закрытия неба» над Украиной

Сенатор рассказал о последствиях возможного «закрытия неба» над Украиной

Сенатор Владимир Джабаров | © Фото : предоставлено Екатериной Тройно "Закрытие неба" над Украиной может привести к масштабированию конфликта, создавать угрозу для России с самыми негативными последствиями для агрессоров, считает сенатор Владимир Джабаров.

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо меньше слушать этого старого пукана, он плетёт всё, что ему на язык попадает!😜👈🤪👀
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4 н.
Лев Добрый
США уже создали без полётные зоны в ОАЭ, в СА, в Кувейте, правда потом пришлось бежать оттуда!😜👈🤪👀
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4 н.