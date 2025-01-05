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Журналист Хинкл задался вопросом, сколько Зеленский заработал на конфликте

Журналист Хинкл задался вопросом, сколько Зеленский заработал на конфликте

Американский журналист Джексон Хинкл высмеял блогера Лекса Фридмана после его трехчасового интервью с Владимиром Зеленским, отметив, что украинского лидера стоило спросить, сколько он со своим правительством заработал денег на конфликте с Россией.

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