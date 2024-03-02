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Последствия на всю жизнь? Чем может обернуться пластика ягодиц

Последствия на всю жизнь? Чем может обернуться пластика ягодиц

Многие женщины посещают клиники пластической хирургии ради того, чтобы увеличить ягодицы. Такой тренд, в том числе, связан и с операциями, которые себе сделали некоторые знаменитости — например, Ники Минаж.

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