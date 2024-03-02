Последствия на всю жизнь? Чем может обернуться пластика ягодиц

Многие женщины посещают клиники пластической хирургии ради того, чтобы увеличить ягодицы. Такой тренд, в том числе, связан и с операциями, которые себе сделали некоторые знаменитости — например, Ники Минаж.
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