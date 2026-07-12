В Воронеже пройдут бесплатные кинопоказы фильмов об уникальных традициях народов России

18 июля в парке «Алые паруса» в Воронеже будет работать площадка «Этнокино». Зрители смогут посетить бесплатные кинопоказы документальных и художественных фильмов из фольклорно-этнографических экспедиций, посвященных уникальным традициям народов России.
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