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Культуромания

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В Воронеже пройдут бесплатные кинопоказы фильмов об уникальных традициях народов России

В Воронеже пройдут бесплатные кинопоказы фильмов об уникальных традициях народов России

18 июля в парке «Алые паруса» в Воронеже будет работать площадка «Этнокино». Зрители смогут посетить бесплатные кинопоказы документальных и художественных фильмов из фольклорно-этнографических экспедиций, посвященных уникальным традициям народов России.

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