Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Полсотни семей с Курщины остались без крова: Жильё досталось бизнесменам и "друзьям чиновников"

Полсотни семей с Курщины остались без крова: Жильё досталось бизнесменам и "друзьям чиновников"

Больше 50 семей из курского приграничного поселка оказались на улице из-за выборочной помощи и неоднозначной выдачи сертификатов на жилье.

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Комментарии
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Александр Попов
На КОЛЬЯ ОСИНОВЫЕ.
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5 час.
леонид рыбаков
КОМУ ВОЙНА А КОМУ И МАТЬ РОДНАЯ .у торгашей во власти родины нет -- власть и деньги их родина --- у нас средневековая  буржуазная власть. смесь с  диким феодализмом .
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5 час.
В К
А, чему тут удивляться, во все времена у нас народ был бесправен и беззащитен!
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5 час.

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