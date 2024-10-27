«Стыдно попрошайничать у родственников, решай свои проблемы сама!» – заявила тетка племяннице, отец которой тащил ее с детьми на своей шее много лет— …Я долгое время не понимала, почему мы с родителями в детстве так скромно жили в девяностые, – рассказывает тридцатишестилетняя Галина.
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