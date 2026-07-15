Как превратить ванную в личное спа: главные тренды дизайна 2024 года

В последнее время я всё чаще ловлю себя на мысли, что отношение к ремонту в корне изменилось. Раньше, планируя обновление квартиры, я, как и многие, в первую очередь думала о гостиной или кухне, оставляя санузел на самый последний момент, словно это какая-то второстепенная техническая зона.