Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как превратить ванную в личное спа: главные тренды дизайна 2024 года

Как превратить ванную в личное спа: главные тренды дизайна 2024 года

В последнее время я всё чаще ловлю себя на мысли, что отношение к ремонту в корне изменилось. Раньше, планируя обновление квартиры, я, как и многие, в первую очередь думала о гостиной или кухне, оставляя санузел на самый последний момент, словно это какая-то второстепенная техническая зона.

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