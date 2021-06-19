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ДОСААФ: количество погибших при жесткой посадке самолета L-410 в Кузбассе увеличилось до девяти

ДОСААФ: количество погибших при жесткой посадке самолета L-410 в Кузбассе увеличилось до девяти

В Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России (​ДОСААФ) по Кемеровской области сообщили, что количество погибших при жесткой посадке L-410 в Кузбассе увеличилось до девяти.

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