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В США создадут каток имени Овечкина

В США появится каток имени хоккеиста Александра Овечкина. Информация об этом появилась на сайте НХЛ. Отмечается, что "Вашингтон", сам Овечкин, а также Monumental Sports and Entertainment Foundation устроят благотворительный аукцион.

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