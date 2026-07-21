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Энциклопедия Техники

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Почему СССР выбрал путь копирования IBM вместо развития собственных компьютерных архитектур

Почему СССР выбрал путь копирования IBM вместо развития собственных компьютерных архитектур

Когда я погружаюсь в историю развития технологий, меня не перестает удивлять один парадокс. Советский Союз, который в 1950-х годах находился на передовой вычислительной техники, к концу следующего десятилетия принял решение, до сих пор вызывающее жаркие споры.

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