Замглавы МИД Великобритании Ахмад заявил о поддержке членства Украины в НАТО

Замглавы МИД Великобритании, лорд Тарик Ахмад Уимблдонский в ответ на парламентский запрос члена Палаты лордов Великобритании баронессы Мэри Гуди заявил, что Великобритания поддерживает Украину в ее стремлении вступить в НАТО.