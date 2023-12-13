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Замглавы МИД Великобритании Ахмад заявил о поддержке членства Украины в НАТО

Замглавы МИД Великобритании Ахмад заявил о поддержке членства Украины в НАТО

Замглавы МИД Великобритании, лорд Тарик Ахмад Уимблдонский в ответ на парламентский запрос члена Палаты лордов Великобритании баронессы Мэри Гуди заявил, что Великобритания поддерживает Украину в ее стремлении вступить в НАТО.

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