Вокруг света: Зачем 500 лет назад в церкви повесили настоящего крокодила и почему его до сих пор не снимают

От старинных церквей можно ждать самых невероятных культурологических сюрпризов. Но то, что видят прихожане и гости, войдя в католический храм итальянского городка Куртатоне в Ломбардии, может повергнуть в недоумение даже самого искушенного ценителя искусства.
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