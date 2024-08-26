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Замглавы минобороны Польши заявил, что страна ведет гибридную войну

Замглавы минобороны Польши заявил, что страна ведет гибридную войну

ИЗВЕСТИЯ Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик заявил, что его страна находится в состоянии гибридной войны, и добавил, что даже инструмент "за несколько сотен долларов" может повлиять на все общество.

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