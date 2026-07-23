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Известия: стоимость услуг в частных клиниках заметно выросла

Известия: стоимость услуг в частных клиниках заметно выросла

Стоимость услуг в российских частных клиниках заметно выросла, пишут "Известия". Отмечается, что за год первичная консультация врача выросла в цене на 19%, УЗИ — на 16%, физиотерапевтические процедуры — на 15%, а анализ крови — на 12%.

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