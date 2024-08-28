Алаудинов сообщил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской области

Значительные потери понесли украинские военные формирования в Курской области, благодаря ударам Российской армии, сообщил 28 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.
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