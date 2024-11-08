Павлова: Спортивный мир ждет ответа МОК на обвинения в дискриминации женского спорта

Участие трансгендеров в женских соревнованиях – это дискриминация женского спорта. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова.
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