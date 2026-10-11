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Таксиста расстреляли на глазах у его дочерей

Таксиста расстреляли на глазах у его дочерей

РЕН ТВ В перуанском районе Сан-Хуан-де-Луриганчо неизвестный застрелил водителя мототакси на глазах у его дочерей.

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