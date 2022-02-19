Почему Украина и Грузия выбрали Запад

На днях я решила написать пост для своей рубрики "Правдоруб(ри)ка" и стала выбирать тему. Сначала мне хотелось разобрать сказки " доброго" дедушки Байдена, заявившего в своём обращении, что, дескать, русские Америке не враги, но оказалось, что все добрые русские люди и без моих разборок правильно поняли старину Байдена и с ухмылкой заявили:- О, наши западные п-ры (это партнёры) вытащили из широких штанин (с) старую заплесневелую методичку от 1941 года: "Рус, стафайся! Мы не против России и русских, мы против евреев, коммунистов и комиссаров!"Поэтому я решила разобрать не сказки деда Байдена, которые слышали все, но один вопрос польского дурналиста, который мне показался очень и очень примечательным.