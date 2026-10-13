Сезон гриппа и ОРВИ в России продлится до весны 2027 года

Сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в России ожидается продолжительным и продлится до марта или апреля 2027 года, сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.
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