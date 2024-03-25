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Двое рабочих оказались под завалами в шахте на Урале

Двое рабочих оказались под завалами в шахте на Урале

На Североуральском бокситовом руднике (СУБР) в понедельник, 25 марта, произошел горный удар, из-за которого два горнорабочих оказались под завалами в шахте "Кальинская", расположенной в Свердловской области.

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