Двое рабочих оказались под завалами в шахте на Урале

На Североуральском бокситовом руднике (СУБР) в понедельник, 25 марта, произошел горный удар, из-за которого два горнорабочих оказались под завалами в шахте "Кальинская", расположенной в Свердловской области.
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