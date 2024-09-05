Ростех
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Ростех

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Ростех начал поставки импортозамещенных ИК-фильтров для работы в экстремальных условиях

Ростех начал поставки импортозамещенных ИК-фильтров для работы в экстремальных условиях

Фото: НИИ «Гириконд» Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил первую партию оптических инфракрасных фильтров для тепловизоров и аппаратуры видеонаблюдения, а также систем контроля уровня кислорода и опасных газов в помещениях.

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