Ростех начал поставки импортозамещенных ИК-фильтров для работы в экстремальных условиях

Фото: НИИ «Гириконд» Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил первую партию оптических инфракрасных фильтров для тепловизоров и аппаратуры видеонаблюдения, а также систем контроля уровня кислорода и опасных газов в помещениях.
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