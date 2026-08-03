ЦБ заявил о недовольстве резервами банков

Банк России проводит работу с банками по вопросу резервирования кредитов отдельных заемщиков, заявил «Интерфаксу» первый заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон Наберухин.
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