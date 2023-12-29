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Начальники «Пермгорэлектротранс» проведут Новый год в СИЗО

Начальники «Пермгорэлектротранс» проведут Новый год в СИЗО

Им продлили срок содержания под стражей до 31 марта.Ленинский районный суд Перми решил оставить под стражей начальника автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и начальника финансового отдела Андрея Волосатых еще до 31 марта 2024 года.

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