Начальники «Пермгорэлектротранс» проведут Новый год в СИЗО

Им продлили срок содержания под стражей до 31 марта.Ленинский районный суд Перми решил оставить под стражей начальника автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и начальника финансового отдела Андрея Волосатых еще до 31 марта 2024 года.