Bentley отзывает в России почти полтысячи автомобилей

Люксовые автомобили отзываются из-за того, что при определенных условиях эксплуатации Bentley Bentayga W12 может происходить нарушению работы системы подачи топлива, вплоть до ее полного отказа и неожиданного обездвиживания автомобиляflickr.
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