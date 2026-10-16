Россия в августе закупила немецкого пива всего на 52,1 тысячи евро — вдвое меньше, чем месяцем ранее, и минимум с 1999 года.
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