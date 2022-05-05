Будівля ФРС США у Вашингтоні. ФРС США підвищила ключову ставку на півпункту у спробі приборкати інфляцію У своїй заяві у середу керівництво Центрального банку зазначило, що вторгнення Росії в Україну посилює інфляційний тиск за рахунок підвищення цін на нафту та продукти харчування Федеральна резервна система посилила боротьбу із найвищою інфляцією за 40 років, підвищивши […] Сообщение ФРС США підвищила ключову ставку на півпункту у спробі приборкати інфляцію появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.