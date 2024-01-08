Опасный синдром у школьников диагностируют с нового года

Во время зимних каникул некоторые родители заметили у своих детей серьезные изменения в поведении. Их сыновья и дочери, наслаждавшиеся отдыхом на полную катушку, за несколько дней до наступления очередной учебной четверти вдруг стал заводить разговоры об остром нежелании идти в школу, а кое-кто из деток даже внезапно заболел.