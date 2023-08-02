Отношения Украины и Польши значительно ухудшились после отмены зерновой сделки. Европейская страна оставила в силе введенное эмбарго на поставки сельхозпродукции из соседнего государства, чем вызвала серьезную критику со стороны киевского режима.
Отношения Украины и Польши значительно ухудшились после отмены зерновой сделки. Европейская страна оставила в силе введенное эмбарго на поставки сельхозпродукции из соседнего государства, чем вызвала серьезную критику со стороны киевского режима.
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