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Политолог Буневич: ссора Украины и Польши не разрушит тандем из-за ненависти к России

Политолог Буневич: ссора Украины и Польши не разрушит тандем из-за ненависти к России

Отношения Украины и Польши значительно ухудшились после отмены зерновой сделки. Европейская страна оставила в силе введенное эмбарго на поставки сельхозпродукции из соседнего государства, чем вызвала серьезную критику со стороны киевского режима.

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