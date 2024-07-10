Главком НАТО в Европе генерал Каволи возглавит координацию поставок оружия Киеву

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе американский генерал Кристофер Каволи возглавит командование НАТО, которое займется координацией военной помощи Киеву, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
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