Собянин: В Москве создана единая система поддержки людей с инвалидностью

Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа В Международный день инвалидов президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили научно-практический центр медико-социальной реабилитации им.
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