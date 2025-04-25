Бритни Спирс шантажирует бывший возлюбленный с криминальным прошлым

Бритни Спирс оказалась в эпицентре нового скандала. Домработник Пол Солис, бывший бойфренд Бритни Спирс с весьма сомнительной репутацией, грозится “вывалить” грязное белье их романтических отношений, если не получит взамен кругленькую сумму.
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