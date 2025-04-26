Минобороны: российская армия уничтожила четыре склада ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю в зоне специальной военной операции (СВО), были уничтожены четыре склада боеприпасов.
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