Автоматизированная система гуманитарного разминирования «Минскан»

БПЛА системы «Минскан». Фото МГТУ им. Баумана Инженерные части вооружённых сил и сапёрные подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям используют разнообразные средства и методы обнаружения взрывоопасных предметов.
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