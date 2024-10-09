БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Автоматизированная система гуманитарного разминирования «Минскан»

Автоматизированная система гуманитарного разминирования «Минскан»

БПЛА системы «Минскан». Фото МГТУ им. Баумана Инженерные части вооружённых сил и сапёрные подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям используют разнообразные средства и методы обнаружения взрывоопасных предметов.

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