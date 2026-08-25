Стубб и Кошта укрылись в бомбоубежище во время воздушной тревоги в Киеве

Президент Финляндии Александр Стубб и председатель Европейского совета Антониу Кошта в ходе визита в Киев были вынуждены спуститься в бомбоубежище во время воздушной тревоги, которую объявляли в столице Украины.
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