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Царьград

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ЦБ России предложил увеличить лимит займов для микрофинансовых организаций

ЦБ России предложил увеличить лимит займов для микрофинансовых организаций

Эксперт Сергей Крылов раскритиковал предложение ЦБ России о росте лимитов займов микрофинансовыми организациями, отмечая, что нет необходимости в увеличении объёмов, так как это не решит проблемы задолженности и не повысит доходы населения.

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