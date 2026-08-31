CAR T-терапия обеспечила ремиссию тяжелого ревматоидного артрита

При ревматоидном артрите иммунная система атакует собственные ткани организма, прежде всего суставы. Современные препараты позволяют контролировать заболевание, но не устраняют его причину, поэтому пациентам требуется длительная терапия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
- Различия в успева...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым