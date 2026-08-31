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CAR T-терапия обеспечила ремиссию тяжелого ревматоидного артрита

CAR T-терапия обеспечила ремиссию тяжелого ревматоидного артрита

При ревматоидном артрите иммунная система атакует собственные ткани организма, прежде всего суставы. Современные препараты позволяют контролировать заболевание, но не устраняют его причину, поэтому пациентам требуется длительная терапия.

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