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Пророк, предсказавший покушение на Трампа, вновь заговорил: «Ждите осени, Путин кое-что готовит»

Пророк, предсказавший покушение на Трампа, вновь заговорил: «Ждите осени, Путин кое-что готовит»

Он предсказал покушение на Дональда Трампа за несколько месяцев до того, как оно произошло. А теперь пытается предупредить Америку и весь мир о новой напасти.

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