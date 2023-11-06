Медведева о том, кого хотела бы видеть в своем шоу на ютубе: «Сейчас общаемся с одной фигуристкой. Разговор должен получиться интересным»

Ранее двукратная чемпионка мира запустила на своем ютуб-канале шоу «БеС комментариев». – Планируете ли приглашать спортсменов в качестве гостей? Кого из знаменитостей хотели бы видеть в своем шоу? – Пока не было спортсменов, сейчас общаемся с одной фигуристкой по этому поводу.