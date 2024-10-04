Надёжный инсайдер: ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag выйдет раньше, чем можно было пр...

Надёжный инсайдер: ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag выйдет раньше, чем можно было представитьКогда прошлым летом забурлили слухи о ремейке Assassin’s Creed IV: Black Flag, можно было подумать, что проект находится на самой ранней стадии разработки, но, похоже, релиз уже показался на горизонте.
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