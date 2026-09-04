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Орелtimes

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В МКД на Раздольной в Орле после июньской атаки ВСУ до сих пор живут без окон-дверей

В МКД на Раздольной в Орле после июньской атаки ВСУ до сих пор живут без окон-дверей

Вот уже несколько недель жители дома на Раздольной в Орле штурмуют орловские паблики и соцсети в попытках достучаться до орловских властей, которые рапортуют о беспрерывной работе по восстановлению многоэтажки после атаки БПЛА.

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