Легендарный «Восточный экспресс» заметили на станции Новосибирск-главный

Поезд Москва—Улан-Батор—Пекин заметили на перроне Новосибирска-главного. «Восточный экспресс», который был запущен по личной договоренности Сталина и Мао в начале 1950 года даже в годы обострения советско-китайских отношений ходил исправно, строго по расписанию.