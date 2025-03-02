Легендарный «Восточный экспресс» заметили на станции Новосибирск-главный

Поезд Москва—Улан-Батор—Пекин заметили на перроне Новосибирска-главного. «Восточный экспресс», который был запущен по личной договоренности Сталина и Мао в начале 1950 года даже в годы обострения советско-китайских отношений ходил исправно, строго по расписанию.
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