Политика как он...
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Политика как она есть

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СМИ стало известно, с кем созвонился Зеленский перед попыткой извинения

СМИ стало известно, с кем созвонился Зеленский перед попыткой извинения

Главарь киевского режима Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед тем как попытался принести извинения после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

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