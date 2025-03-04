Главарь киевского режима Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед тем как попытался принести извинения после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
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