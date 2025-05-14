Вконец оборзевшие эстонцы пытались взять на абордаж гражданское судно в Финском заливе

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Sergey Ivanov

«Не поддается на провокации» только слабый. Сильный провокации пресекает! Ну и сколько же вражеских посудин пустили на дно наши балтийские моряки? Сколько вертолетов сбили наши ВВС? Что, ни одного? Ну, тогда ждите новых захватов и новых пиратских действий- притом, еще более наглых. Россия в очередной раз проявила слабость и отсутствие политической воли, выдавая собственное безволие за выдержку. А слабых и безвольных всегда били. И будут бить.