Военно-морские силы Эстонии (Eesti Merevägi) в среду, 14 мая, совершили попытку захватить в нейтральных водах гражданское судно JAGUAR, направлявшееся в Приморск под флагом Габона.
Вконец оборзевшие эстонцы пытались взять на абордаж гражданское судно в Финском заливе
Комментарии
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Misha Glusch
так надо было сушке попрактиковаться на шпротафилах, че зря горючку жечь?
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3 час.
SI
Sergey Ivanov
«Не поддается на провокации» только слабый. Сильный провокации пресекает! Ну и сколько же вражеских посудин пустили на дно наши балтийские моряки? Сколько вертолетов сбили наши ВВС? Что, ни одного? Ну, тогда ждите новых захватов и новых пиратских действий- притом, еще более наглых. Россия в очередной раз проявила слабость и отсутствие политической воли, выдавая собственное безволие за выдержку. А слабых и безвольных всегда били. И будут бить.
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3 час.
movini
Надо было уничтожить плавсредства Эстонии, раз это была попытка пиратства в нейтральных водах. Или десантировать с вертолёта вооружённую охрану как только судно зашло в Балтийское море. Из Калининграда мне кажется сделать это не проблема.
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1 час.
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