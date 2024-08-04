16 человек, которые мощно затупили и оказались в центре трагикомедии

Иногда мозг играет с нами злую шутку и выдает «синий экран» в самый неподходящий момент. В таких ситуациях мы перестаем понимать и замечать очевидные вещи, выдвигаем нелогичные предложения и банально произносим фразы невпопад.
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