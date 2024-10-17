В Старом Крыму при рекультивации полигона ТКО похитили более 47 млн рублей

В Старом Крыму при рекультивации полигона ТКО похитили более 47 млн рублейКак сообщает пресс-служба МВД РК, подрядчик при исполнении контракта использовал материалы более низкого качества, которые хуже по своим техническим характеристикам и меньше по стоимости.