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В Старом Крыму при рекультивации полигона ТКО похитили более 47 млн рублей

В Старом Крыму при рекультивации полигона ТКО похитили более 47 млн рублей

В Старом Крыму при рекультивации полигона ТКО похитили более 47 млн рублейКак сообщает пресс-служба МВД РК, подрядчик при исполнении контракта использовал материалы более низкого качества, которые хуже по своим техническим характеристикам и меньше по стоимости.

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